Мэрия Москвы отчиталась о миллионе тестов на коронавирус

В Москве с начала объявленной эпидемии коронавируса проведен миллион тестов на наличие вируса. Ежедневно в столице проводится более 40 тысяч анализов, масштабы тестирования за последнюю неделю увеличились вдвое. За последние сутки число выявленных случаев пополнилось на 5 858. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже 1 млн таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тыс. анализов», – цитирует Ракову оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Вице-мэр подчеркнула, что при росте количества тестов увеличивается число положительных результатов, однако объем госпитализаций остается прежним. Чиновница заявила, что это говорит о снижении в Москве риска распространения инфекции и не допущении тяжелых последствий вируса у пациентов.

В оперштабе заверили, что в Москве в обязательном порядке тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ, пациентов с пневмонией и всех, проживающим вместе с зараженным коронавирусом человеком. Кроме того, организован скрининг сотрудникам медицинских учреждений, которые контактируют с пациентами с COVID-19, работникам социальных служб, сферы ЖКХ и полиции.

По данным на утро 6 мая, за последние сутки коронавирусная инфекция в Москве подтверждена у 5 858 человек, общее число заболевших составило 85 973.

Резкий всплеск зафиксированных случаев COVID-19 произошел 2 мая – если до этого число выявленных заболевших колебалось около 3 – 3,5 тысячи, то утром 2 мая составило 5 358. За следующие сутки диагноз был подтвержден у 5 948 человек, 4 мая – у 5 795 пациентов, 5 мая – у 5 714 москвичей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.05.20

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