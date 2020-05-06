«Исключительно по желанию учеников»: московским школьникам устроили «диагностику знаний» перед видеокамерами

В Москве перед досрочным окончанием учебного года в школах объявили обязательным онлайн-тестирование учеников в домашних условиях перед двумя видеокамерами. Об этом сообщили родители детей в соцсетях. Ранее Минпросвещения РФ из-за ситуации с коронавирусом и «дистанционки» отменило проведение всероссийских проверочных работ. В столичном департаменте образования «Новому Дню» сообщили, что предметная диагностика должна проводиться только по желанию учеников и их родителей.

Как рассказали пользователи в «Фейсбуке», весной в нескольких школах Москвы объявили обязательным проведение предметной диагностики на портале «Московского центра качества образования». В некоторых учебных заведениях такое онлайн-тестирование уже прошло, причем старшеклассникам требовалось отвечать на вопросы под объективами видеокамер. «Камера была включена, ребенок проходил регистрацию, как на mos.ru, попросили еще телефон родителя указать», – рассказала Светлана З. Другой пользователь, Светлана Р., подтвердила, что в школе, где учится ее ребенок, такая диагностика также была объявлена обязательной.

Требование подключить две видеокамеры размещено на портале МЦКО в разделе «Подробная информация о прохождении онлайн-диагностики». «Мы, действительно, писали под двумя камерами (компьютер и тлф), – сообщила Майя Р. – Возможно, что для началки сделано исключение. Ничего страшного в диагностиках нет. Моя дочь писала на прошлой неделе групповую (весь её класс) апробационную онлайн-диагностику по функциональной грамотности. Ни предмета такого не было, ни оценок не ставили, ни каких-либо проблем. Школа так решила, мы и написали».

Между тем, в департаменте образования Москвы заявили, что решать вопрос о прохождении предметной диагностики должна не школа. «Предметная диагностика в дистанционном формате – это независимая проверка знаний ученика по различным предметам. Она проводится бесплатно, в онлайн-режиме, исключительно по желанию учеников и их родителей», – говорится в ответе на официальный запрос РИА «Новый День».

Так, в части школ такое тестирование не обязательно и является дополнительной проверкой знаний учащихся, и оценки за тесты не влияют на их итоговые отметки. Однако в некоторых школах, в частности, №1021, «независимые предметные диагностики применяются в качестве системы оценивания знаний учеников». «Решение о введении такого формата оценок было принято совместно с родителями перед началом учебного года», – сообщили в департаменте.

При этом Минпросещения РФ ранее отменило даже всероссийские проверочные работы для школьников, перенеся их на осень – однако в учебных заведениях Москвы не стали отменять или переносить онлайн-тесты с использованием видеокамер. «Диагностики в дистанционном формате не проходят по госконтрактам отдельных школ с Московским центром качества образования», – заверили в департаменте.

На портале Госзакупок опубликовано как минимум шесть тендеров на проведение очной диагностики знаний школьников и репетиций государственных экзаменов, в которых победил МЦКО. В частности, в ноябре Центр подписал договор на 1 862 940 рублей со школой №1557. Согласно техзаданию, за эту сумму МЦКО отправляет в школу бланки тестов, а обеспечить их заполнение учениками школа должна своими силами. После этого школа обязана передать бланки МЦКО, который за 28 дней проверит их и выдаст вердикт об уровне знаний школьников.

Контракт на 961,3 тысячи рублей на оказание услуг по организации и проведению диагностики знаний учащихся МЦКО подписал с ГБОУ «Курчатовская школа», на 1 979 тыс. рублей – с ГБОУ школа № 1517.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем Московского центра качества образования (ГАОУ ДПО МЦКО) выступает департамент образования г. Москвы, директором учреждения с 31 марта 2020 года является Марианна Лебедева. Ей же принадлежит 50% в уставном капитале строительной компании ООО «Мастерская СЛК» в Москве.

Отметим, что дистанционная учеба для школьников Москвы завершится 15 мая: в этот день будут выставлены промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год. «Затем, с 18 мая, столичные школьники перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. Занятия для них будут проходить в виде консультаций по желанию родителей учеников», – подчеркнули в департаменте.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.05.20

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