Министр труда РФ отчитался о детских выплатах

С 17 апреля в России на выплаты семьям с детьми потрачено 9,5 млрд рублей. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков сегодня на совещании у президента РФ. «На текущий момент средства уже перечислены семьям на 1 898 тысяч детей. То есть мы из федерального бюджета выделили уже 9,5 млрд рублей на эти цели», – сказал он.

По словам министра, выплаты в 5 тысяч рублей на ребенка до 3 лет получают семьи с детьми, имеющие право на материнский капитал, в том числе те, кто уже полностью распорядился этими средствами. ПФР должен проверять заявления в срок, не превышающий 5 дней. Право на такие «антивирусные» выплаты имеют более 3,3 млн детей.

Министр заверил, что с 1 июня выплаты в размере 50% от регионального прожиточного минимума смогут получать семьи с детьми от 3 до 7 лет. Право на эти деньги получат только семьи с доходом менее одного прожиточного минимума.

Что касается граждан старшего возраста, то для них с апреля ввели упрощенный порядок дистанционного оформления больничного, сообщил Котяков. Таким образом было оформлено 1 493 больничных, общий объем выплат по ним превысил 16 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.05.20

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