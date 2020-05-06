ФНС недосчиталась 30% налогов

По итогам апреля сборы налогов в России сократились на 30%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сегодня на совещании у президента РФ.

По его словам, «наибольшее падение дали углеводороды, то есть НДПИ». Перечисления налога на доходы физических лиц упали на 14%. «Этот налог выплачивается по сути одновременно с выплатой заработной платы», – уточнил Егоров.

Глава ФНС также сообщил, что на розничном рынке, где был принят первый удар от ограничительных мер, не работает более 36% компаний и выручка просела на 25%. «Ярко выраженная ситуация с потреблением топлива на АЗС, – сообщил Егоров. – Если у нас в первую неделю на 44% просело потребление, то уже на последней неделе это было 88% к периоду до ограничительных мер».

При этом, как заявил глава ФНС, всем компаниям – а это 7 млн 720 тысяч юридических лиц и ИП – предоставлена отсрочка по предоставлению деклараций, ФНС не включает процедуры по взысканию платежей и сборов, приостановлены проверки и введен мораторий на банкротства. По оценке Егорова, под государственные меры поддержки попало около четверти всех компаний и индивидуальных предпринимателей в России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.05.20

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