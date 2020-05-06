Собянин: в Москве заработают все промышленные предприятия и стройки, но режим самоизоляции ослаблен не будет

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции, предписывающий вообще не выходить на улицу детям и пожилым горожанам, однако будут открыты все промышленные предприятия и стройки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня на совещании с президентом России.

По его словам, начало работы компаний сферы услуг, где граждане «соприкасаются друг с другом или с предприятиями», может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Столичный градоначальник пояснил, что он имел в виду парикмахерские, салоны красоты и предприятия сферы торговли, выход которых из самоизоляции пока является преждевременным. «Пока ситуация не дает возможности открытия сферы услуг. Но это дает нам возможность разрешить работу всем промышленным предприятиям и всем строительным предприятиям. Это дает возможность полумиллиону москвичей получить полноценную работу. Это очень важно для экономики страны», – заявил градоначальник.

Собянин напомнил главе государства, что накануне советовался с ним именно по этому поводу. Однако при этом режим самоизоляции не должен ослабляться, подчеркнул мэр, «наоборот, чтобы давать возможность работать большему и большему количеству предприятий». Путин одобрил эти планы.

Напомним, с 30 марта в Москве запрещено выходить на улицу детям и пожилым гражданам. В соцсетях москвичи выражают крайне возмущение этой ситуацией, предрекая детям и пенсионерам крупные проблемы со здоровьем из-за ослабленного за месяцы «заточения» в темных хрущевках иммунитета.

Собянин при этом подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась, а рост выявленных больных стал следствием роста количества проведенных тестов.

«Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости, – заверил президента Собянин. – Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов». Большое количество пациентов, по его словам, излечивается на амбулаторном уровне и не нуждается в госпитализации. Созданная в столице сеть медучреждений справляется с существующими объемами заболевания.

«На протяжении двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют госпитализации. Это говорит в целом о некоей стабилизации ситуации», – сказал Собянин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.05.20

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