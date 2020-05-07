Собянин объявил о «масочном режиме» в Москве

В Москве с 12 мая будет введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом в эфире телеканала «Россия24» заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, теперь будут более жесткие требования, – заявил Собянин (цитата по ТАСС). – Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте. И другие требования, например электронные пропуска, остаются в силе».

Мэр Москвы уточнил, что каждый пассажир общественного транспорта должен быть маске и перчатках с 12 мая.

Напомним, в Москве введен режим повышенной готовности, который подразумевает приостановку работы части предприятий и самоизоляцию жителей столицы. С 22 апреля указом мэра введен пропускной режим для пассажиров общественного и личного транспорта.

В Москве на 7 мая число подтвержденных случаев коронавируса составило 92 676.

Москва, Татьяна Дорофеева

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