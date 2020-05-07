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Четверг, 7 мая 2020, 15:22 мск

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Москвичам пообещали штрафы за отсутствие масок

Отсутствие защитной маски будет грозить штрафом пассажирам общественного транспорта в Москве. За первое нарушение штраф составит 4 тысячи рублей. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По словам чиновника, первое появление без защищающей органы дыхания маски грозит нарушителю штрафом в четыре тысячи рублей. За повторное нарушение штраф возрастет до 5 тысяч рублей.

«Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф», – цитирует Данчикова «Интерфакс».

Штраф предусмотрен ст. 3.18.1 московского Кодекса об административных правонарушениях.

Москва, Татьяна Дорофеева

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