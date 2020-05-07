Антивирусные меры: в России растет нервозность населения и элит

Объявленная в России эпидемия коронавируса стала основополагающей темой региональной политики в апреле этого года. Как считают эксперты Фонда «Петербургская политика», не связанные с угрозой распространения болезни действия и решения властей находились на периферии внимания.

Эксперты обратили внимание, что в апреле в России нарастало число инфицированных и нагрузка на медицинскую систему. «Согласно официальным данным, за месяц число инфицированных выросло в 45 раз (с 2337 до 106631), число умерших – в 54 раза (с 20 до 1076). В первую десятку регионов с максимальной цифрой соотношения количества инфицированных к численности населения вошли Москва, Мурманская область, Московская область, Ингушетия, Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край», – говорится в докладе Фонда.

Чтобы замедлить скорость распространения эпидемии, в регионах принимали масштабные меры по ограничению социальных контактов граждан (вплоть до введения пропусков и закрытия на карантин ряда муниципалитетов) и работы предприятий целого ряда отраслей. При этом сроки ожидаемого прекращения карантинных мер не называются.

В апреле в регионах РФ предпринимали гиперусилия по разворачиванию медицинской инфраструктуры для обслуживания заболевших. «При этом за полтора месяца в 11 регионах сменились министры здравоохранения (Коми, Амурская, Астраханская, Калужская, Омская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский края)», – отмечают эксперты.

Антивирусные меры привели к нарастанию нервозности настроений населения и элит, в результате во Владикавказе недовольство вылилось в протестный митинг, начались онлайн-протесты в других регионах РФ. В топ-30 событий апреля в региональной политике в итоге попала не только сама пандемия коронавируса, но и принимаемые в регионах меры по ограничению свободы граждан и поддержке отдельных отраслей. На четвертом месте в рейтинге оказался митинг во Владикавказе, на пятом – выступления вахтовиков на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе Якутии с требованиями обеспечить безопасность и вывоз людей.

Кроме того, в российских регионах обсуждают возможность переноса выборов на более поздние сроки. Кроме того, Фонд распределил регионы по индексу вирусного суверенитета по ограничительным мерам. Так, в категорию регионов с высоким вирусным суверенитетом попали Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь. Москва и Подмосковье в этом рейтинге не учитываются.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.05.20

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