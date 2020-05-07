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Четверг, 7 мая 2020, 17:17 мск

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В Москве решили «ослабить» антивирусный режим

В Москве с 12 мая будут сняты некоторые ограничения, введенные в ситуации с распространением коронавируса. Решения касаются только строек и промышленных компаний, но не обычных граждан, для которых режим самоизоляции продлится до 31 мая.

В своем блоге Собянин отметил, что число госпитализаций в столице не растет, а увеличение количества выявленных зараженных связано с ростом объемов тестирования. При этом стабилизация ситуации, о которой московский градоначальник заявил накануне на совещании у президента РФ, не стала поводом для разрешения прогулок для детей с соблюдением социальной дистанции. Между тем, именно о детских прогулках заявляла главный санитарный врач РФ Анна Попова, презентуя главе государства рекомендации по снятию ограничительных мер.

Согласно решению Собянина, с 12 мая на объектах торговли, в общественном транспорте Москвы и такси вводится масочный и перчаточный режим. «Сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Использование масок и перчаток является разумной предосторожностью от нового всплеска коронавируса после открытия строек и предприятий», – говорится в сообщении оперативного штаба.

В то же время, как отмечается, ограничения работы предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая.

Москва, Татьяна Дорофеева

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