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Четверг, 7 мая 2020, 17:42 мск

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Учебный год в Москве для большинства школьников закончится 15 мая

В московских школах учебный год для большинства школьников завершится 15 мая. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

«О работе общеобразовательных школ: годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая. С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения. Малые дежурные группы в начальной школе также работают до 31 мая. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно», – сообщили в оперативном штабе.

Москва, Татьяна Дорофеева

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