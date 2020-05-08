Масочно-перчаточный режим: мэрия Москвы пояснила, за что будут штрафовать

Нарушение режима обязательного ношения масок и перчаток, который вводится в Москве с 12 мая, будет караться штрафами: появление в общественном месте только в одном средстве защиты будет считаться нарушением. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в интервью РИА «Новости».

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет. Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан», – сказал чиновник.

Как предполагается, штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси – пять тысяч.

По словам Данчикова, на транспорте следить за выполнением правил будет ГКУ «Организатор перевозок», контролеры станут выборочно заходить и проверять наличие защитных средств. На промышленных предприятиях проверки будет проводить госинспекция по недвижимости, магазины продолжит контролировать департамент торговли. Чиновник также уточнил, что остальные отрасли, в том числе и строительную, будет контролировать объединение административно-технических инспекций.

«Кроме того, любое промышленное и непромышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор. На нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа», – отметил Данчиков.

Как сообщал «Новый День», согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 мая в Москве заработает обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

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Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 08.05.20

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