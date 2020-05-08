Московские суды останутся на карантине

Московские суды до конца мая не возобновят работу в полном объеме. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. «В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки об изменении режима работы судов общей юрисдикции будет сообщено дополнительно», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Как уточняется, в настоящее время в суды запрещено проходить лицам, которые не являются участниками процессов, в том числе и журналистам. Суды рассматривают только безотлагательные вопросы и ходатайства, а остальные заседания назначают с учетом фактических обстоятельств дела и мнений сторон.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.05.20

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