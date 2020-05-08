Банк России оценил потери в экономике: ключевую ставку могут снова снизить

Ситуация в российской экономике после введения ограничительных мер может привести во втором квартале к спаду на 8%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на онлайн-пресс-конференции. По ее словам, уровень экономической активности в РФ стабилизовался на пониженном уровне, но даже в этих условиях Центробанк может пойти на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Председатель ЦБ обратила внимание на тенденцию снижения срочности привлеченных средств банками. «Мы еще до пандемии говорили о растущем дисбалансе активов и пассивов по срочности. Происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года», – сказала Набиуллина (здесь и далее цитата по «Прайм»).

По ее словам, «в последние месяцы такая тенденция усилилась за счет того, что компании и Федеральное казначейство стали размещать свои депозиты в банках на более короткие сроки». «Дисбаланс может дальше усилиться в результате того, что банки предоставляют гражданам и бизнесу кредитные каникулы», – отметила глава ЦБ, уточнив, что профицит ликвидности в отечественных банках снизился в два раза – до 1,4 трлн с 2,8 трлн рублей на начало года.

Набиуллина также обратила внимание, что в апреле банки стали осторожнее выдавать кредиты россиянам, что связано с желанием уменьшить риск роста потерь в будущем. При этом жители РФ также могут менее охотно брать ссуды из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов.

В этой ситуации Банк России все-таки допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть, на 1 процентный пункт, на предстоящем в июне заседании Совета директоров. «Что касается нашего шага по ключевой ставке. Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив», – сказала Набиуллина.

«Принимая решение, мы, как всегда, будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики и инфляции, и в том числе будем учитывать и оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов… выданы или получены по фиксированным ставкам», – пояснила глава ЦБ.

Напомним, в конце апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5% годовых.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.05.20

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