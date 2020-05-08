Мэрия Москвы рекомендует выходить на улицу с документами

Жителям Москвы рекомендуется носить с собой паспорт, а также любой документ, который мог бы подтвердить проживание по конкретному адресу. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столичного правительства Евгений Данчиков.

«Сейчас пешеходам нужно носить с собой паспорт, либо хотя бы его копию, сфотографированную на телефон. Сотрудники полиции могут спросить, где вы проживаете, почему находитесь далеко от дома, потому что по условиям ограничений можно сходить только в близлежащий магазин, вынести мусор и погулять с собакой», – цитирует Данчикова «Интерфакс».

Чиновник также посоветовал носить с собой документы или их копию, которые могут подтвердить место проживания. «Можно сфотографировать договор аренды, если вы иногородний, для того, чтобы подтвердить, что вы проживаете по данному адресу, также можно сфотографировать документы на собственность помещения», – сказал он.

«Сотрудники полиции могут остановить и привлечь к административной ответственности, если вы будете находиться далеко от места регистрации», – уточнил Данчиков.

Москва, Светлана Антонова

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