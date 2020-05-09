«Отметим широко и торжественно»: Путин пообещал провести полноценные торжества в честь Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием победы в Великой Отечественной войне и пообещал провести большие торжества – с парадом на Красной площади и маршем «Бессмертного полка».

«75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будет и наш главный парад на Красной Площади, и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями», – сказал глава государства в обращении к россиянам.

«Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы – когда мы вместе», – подчеркнул Путин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.20

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