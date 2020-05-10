Правительство РФ окончательно определилось с поддержкой малому и среднему бизнесу

Правительство РФ из резервного фонда выделяет более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса. Как говорится в сообщении на сайте кабинета министров, поддержку смогут получить организации, сохранившие штат работников.

Помочь таким предприятиям поручил президент РФ Владимир Путин. Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат.

«Заявление о получении субсидии подаётся через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой», – уточнили в правительстве РФ и добавили, что условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года.

По оценке кабмина, поддержкой могут воспользоваться более 970 тысяч организаций.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.05.20

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