В Москве вступил в силу обязательный масочный режим

В Москве вступил в силу масочный режим. С сегодняшнего дня жители столицы обязаны носить маски, респираторы и перчатки в магазинах, транспорте и других общественных местах, говорится на официальном портале мэра города.

Отмечается, что эти требования также распространяются на предприятия и рабочие места, которые сегодня возобновили свою деятельность. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, им необходимо предоставить больничный лист или справку от врача.

Как сообщал «Новый День», нарушение масочного режима будет караться штрафами: появление в общественном месте только в одном средстве защиты будет считаться нарушением. Предполагается, что штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси – пять тысяч.

Напомним, в 12 мая к работе могут вернуться только промышленные предприятия и строительные организации. Развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны пока еще работать не будут. Также остаются под запретом спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. До конца месяца все жители столицы должны соблюдать режим самоизоляции, особенно граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Стоит отметить, что накануне президент РФ Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и переходу к этапу постепенного смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией. Главы регионов вправе принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений, отметил глава государства.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом заявил, что в городе уже третью неделю число госпитализация остается стабильным или даже снижается. «Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее окажем им реальную помощь», – сказал он.

В связи с последними заявлениями в столичном информационном пространстве возникло много споров о том, насколько обосновано и необходимо ужесточение режима самоизоляции.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.05.20

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