Жириновский счел ЕГЭ опасным для здоровья из-за угрозы всплеска заболеваемости коронавирусом

В условиях угрозы распространения коронавируса в России нужно отменить ЕГЭ в школах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня во время пресс-подхода в Государственной думе.

«Впереди у нас ЕГЭ, прием в вузы, мы еще раз ставим вопрос: в этом году в условиях пандемии убрать любой ЕГЭ, – сказал Жириновский. – Пусть школьники направят документы те вузы, в которые хотят поступить, и их зачислят – условно 90%. А 10% в очередь – в МГИМО, Петербургский университет. Вот там, где мест меньше, чем подавших документы, пусть они сдадут ЕГЭ. По тому профильному предмету, который определит ВУЗ, и все».

Жириновский считает, что в случае массовой сдачи ЕГЭ резко увеличится количество зараженных коронавирусом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.05.20

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