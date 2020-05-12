В Москве грабитель с ножом напал на двух автомобилистов, ранил прохожего и сбил полицейского

В Москве задержан мужчина по подозрению в нападении на трех человек и полицейского. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне днем. Сначала злоумышленник попытался ограбить автомобиль, припаркованной на Ладожской улице. Преступник нанес водителю несколько ударов в голову и потребовал передать ему все деньги и ключи от машины. Однако в этот момент его попытался остановить прохожий, и нападавший ударил его ножом в ногу, после чего скрылся.

Затем мужчина напал на водителя авто марки «Форд Транзит». Ранив его в плечо, грабитель похитил его машину. Позже в этом автомобиле преступник был замечен сотрудниками полиции, которые попытались его остановить. Но злоумышленник совершил наезд на одного из правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж с применением насилия»), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношения представителя власти»).

В СКР уточнили, что всем потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.05.20

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