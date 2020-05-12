Двойные стандарты самоизоляции: власть и россияне оказались разных реальностях

В России на фоне ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса власть и общество оказались в разных реальностях. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. По его оценке, настроение у населения таково, что осенью после завершения режима самоизоляции можно ждать активизации уличных протестов.

«Настроения в обществе очевидно плохие. Люди не понимают, что происходит. Просто в последнее время власть живет по-своему, а общество – по-своему. И взаимные претензии только увеличиваются. Я не услышал никакого внятного объяснения от властей, что происходит», – сказал он.

Комментируя введение обязательного масочного режима в Москве, Федоров подчеркнул, что, если вводить такие ограничения, то средства защиты необходимо раздавать, а не заставлять граждан их покупать. «Я не вижу, что все ходят в масках. Большое количество людей просто игнорируют это требование. Понятно, что жарко, неудобно. И самое главное, если вводить масочный режим, государство должно не продавать эти маски по спекулятивным ценам, а раздавать их бесплатно. Получается, заставили всех носить маски еще и за свой счет», – констатировал он.

Более того, как полагает Федоров, из-за «двойных стандартов самоизоляции» возможно дальнейшее распространение инфекции. «Кому-то нельзя ходить на работу, а стройки Москвы должны работать, потому что они стратегически важные. При том, что у медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов нет полного доступа на стройки. А рабочие контактируют с людьми… Все эти масочные вещи будут бессмысленными», – сказал он.

По его мнению, спорные действия власти приведут к тому, что к осени могут обостриться протестные настроения граждан, многие из которых остались без работы и денег. «Пока все ждут, когда наконец закончится это строгий полутюремный режим. Все хотят работать, на улицу – чтобы этот кошмар закончился. Поэтому после отмены, в первое время будет эйфория, но к осени деньги у всех закончатся, и можно будет наблюдать и активизацию уличной активности, и серьезные протесты», – заключил Федоров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.05.20

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