В Подмосковье арестован организатор нелегального хосписа, где в результате пожара погибли 11 человек

В Подмосковье арестован организатор частного хосписа в Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек. Бизнесмену предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 11 человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным регионального главка Следственного комитета, подозреваемый арендовал загородный дом для возмездного проживания в нём лиц пожилого возраста, за суточное проживание в размере от 1000 до 1200 рублей с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

11 мая 2020 года в ночное время на втором этаже домовладения произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять были госпитализированы. Позже две пенсионерки скончались в больнице.

По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

В СКР уточнили, что на допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.20

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