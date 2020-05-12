Кремль потерял рычаги воздействия: катастрофа уже неминуема

Кремль потерял рычаги воздействия на ситуацию в стране на фоне полной деморализации общества, для которого всенародное голосование по конституционной реформе может стать каналом для выражения резкого недовольства властью. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий. По его оценке, катастрофа уже неизбежна в условиях «разложения системы власти», весь вопрос – когда произойдет «взрыв».

«Возникает ощущение, что в Кремле решили весь политический, экономический и даже психологический процесс поставить на паузу – как во время компьютерной игры, когда вы имеете возможность возобновить с той точки, на которой остановились. Но в реальной жизни этого не получится. Естественно, на фоне формальной внешней паузы идут довольно драматические процессы разложения системы власти», – сказал Кагарлиций.

Эксперт обратил внимание, что регрессивные тенденции в экономике и политике наблюдались еще до коронавируса, но сейчас стало очевидно, что Кремль теряет рычаги управления ситуацией. «В политической системе все негативнее тенденции уже проявлялись, но до какого-то времени можно было говорить, что техническая составляющая работала. Может быть, решения принимались неправильные, никуда негодные, но они принимались и доводились до исполнения. А сейчас мы видим проблемы с принятием решений и с исполнением», – подчеркнул политолог.

По его мнению, отдавая право принимать решения на уровень региональных властей, Кремль фактически «расписывается в собственной беспомощности». «Кремль не знает, что делать, у него нет рычагов воздействия на ситуацию. Он просто перекладывает на регионы ответственность, не давая реальные полномочия и, главное, реальные финансовые возможности – там боятся, если отдадут один раз, потому будет трудно забрать обратно», – отметил Кагарлицкий.

При этом он пояснил, что ждать эффективных результатов от регионов, которые связаны федеральным центром по рукам и ногам, бессмысленно. «Регионы будут борьбу с кризисом проваливать», – уверен эксперт.

Как считает политолог, выход из кризисного состояния, в котором оказалась Россия, осложняется, в том числе, разобщенностью и пассивностью общества. «Это (разобщенность и пассивность) – самый главный ресурс власти, который одновременно резко усугубляет с экономический и социальный кризис. Такое общество, конечно, довольно покорно, но предельно неэффективно и практически не способно развиваться. При подобных событиях выясняется, что то, что Кремль считал главным достоинством российского общества, становится его главным недостатком. Ничего невозможно организовать», – сказал он.

По оценке эксперта, работа по подготовке конституционной реформы на фоне происходящего выглядит нелепо. «Власть попыталась поставить все на паузу, и ожидает, что после мы пойдем с той же самой точки, которая была до всего. Проводить голосование по конституционным поправкам – это значит спровоцировать массовое выражение недовольства, дать конкретный повод и канал, чтобы выразить свое возмущение. И люди, естественно, этим воспользуются. Но желание продавить все по прежней схеме – самое глупое, что можно придумать. Они действуют по самой тупой схеме, которую только можно представить» – считает Кагарлицкий.

Эксперт полагает, что лучшим вариантом была бы отмена всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. «Власть оказывается перед выбором – глобальная фальсификация, которая выведет протестные массы на улицу, либо признание поражения. Других вариантов не будет. Если отменить голосование, это будет признание поражения, но, может быть, с меньшим шумом и скандалом. То есть они сейчас между двумя плохими вариантами выбирают. Я думаю, что выберут худший», – сказал он.

Оценивая политическую обстановку в России, эксперт отметил, что процесс перешёл в психологическую фазу. «Нужно не анализировать, как раскладывается соотношение политических сил, а понять, у кого из акторов хватит решимости, чтобы воспользоваться ситуацией и перетянуть на себя одеяло. И найдется ли элементарная решимость у кого-то из участников процесса. И второй важный момент – как долго люди просто будут терпеть ситуацию, насколько хватит ресурса терпения и разобщённости и пассивности», – сказал Кагарлицкий.

Политолог считает, что «катастрофа» уже неминуема, однако вопрос, когда российское общество проснется, все еще остается без ответа. «То, что катастрофа или буря обязательно случатся, не всякого сомнения. С точки зрения классической социальной теории, конечно, нужно ожидать массовых общественных протестов, которые стремительно политизируются и приведут к изменению конфигурации власти. Но тут нужно сделать оговорку на специфические условия российского общества. Это одно из самых разобщенных и деморализованных обществ в мировой истории. Как такое общество будет действовать в такой ситуации и будет ли оно соответствовать классическим схемам – это неочевидно. Но, скорее всего, все-таки да», – заключил Кагарлицкий.

Москва, Мария Вяткина

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