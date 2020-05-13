«Двойной шок»: Европейский банк реконструкции и развития дал прогноз по падению ВВП России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует по итогам 2020 года падение ВВП России на 4,5%. Как считают аналитики, падение ВВП связано с «двойным шоком»: пандемией коронавируса и прекращением сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.

Как следует из доклада ЕБРР, в 2021 году полного восстановления ждать не следует: экономика может подняться только на 4%. При этом отмечается, что такие прогнозы подвержены «беспрецедентной неопределенности от коронавируса», поэтому могут быть скорректированы.

Напомним, по оценке Банка России, в этом году возможно снижение ВВП на 4-6% с последующим ростом на 2,8-4,8% в 2021 году и 1,5-3,5% в 2022 году. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что ВВП России может в текущем году снизиться на 7-8%.

По мнению экономистов, отечественная экономика может быть обрушиться более существенно. В частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что возможно снижение на 10%, а директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев предупреждал, что экономика может рухнуть на 20% и по уровню падения приблизиться к 1992 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.05.20

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