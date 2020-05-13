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Среда, 13 мая 2020, 14:12 мск

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Затянули пояса: уровень потребления в России будет падать весь год

Экономический кризис будет ощущаться в России даже после отмены ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал генеральный директор национальной платежной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов. Он обратил внимание, что уже зафиксировано падение объемов покупок, и эта негативная тенденция продолжится.

«Потребление продолжает замедляться, и это тенденция второго и третьего квартала. Падает средний чек. Возможно, до конца года мы будем это наблюдать. В первую очередь, это связано с ритейл продажами. Мы все знаем и понимаем ограничения, которые введены в крупнейших городах-миллионниках» – сказал Возмилов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт отметил, за первый квартал 2020 года собираемость таможни к аналогичному периоду 2019 года изменилась в худшую сторону. «Рынок уменьшился на 9%» – отметил он.

«С точки зрения импорта основные тренды, которые будут на это влиять – уровень потребления и курсовая динамика – что будет происходить с курсом рубля. Уже сейчас мы видим негативные сценарии в ряде отраслей», – заключил Возмилов.

Как сообщал «Новый День», в результате кризиса реальные доходы населения, которые стагнировали 6 лет подряд, могут снизиться на 15%. По мнению экспертов, отечественная экономика по итогам года может серьезно обрушиться. В частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что возможно снижение на 10%, а директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев предупреждал, что экономика может рухнуть на 20% и по уровню падения приблизиться к 1992 году.

Москва, Мария Вяткина

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