Тревожный сигнал из ЕС: России грозит дефицит лекарств и рост цен

Россия в ближайшее время может столкнуться с дефицитом медикаментов и сырья для их производства, ввозимых из Евросоюза. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил генеральный директор национальной платежной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Самый тревожный и сложный сигнал от ЕС – фарминдустрия. Возможен дефицит фарм-направлений в связи с тем, что ряд производств в Европе остановлен, и работает в неполном режиме. Безусловно, каждая страна занимается снабжением себя, своих соседей и потом уже отправляет товары остальным потребителям», – сказал Возмилов.

По его словам, это неизбежно повлечет за собой и рост цен на лекарства. «Мы ожидаем, что возможен дефицит поставок, но не по всем, а каких-то определённых категорий. Соответственно, это приведет к росту стоимости на медикаменты, к сожалению», – прогнозирует эксперт.

Возмилов также отметил, ситуацию усугубляет высокая степень неопределённости будущего развития событий. «В ЕС замедляется распространение коронавируса, но в дальнейшем, я думаю, ЕС также подвергнется определённым рискам с точки зрения экономического кризиса», – сказал он.

Напомним, ранее ряд отечественных фармкомпаний спрогнозировали рост цен на фармацевтические субстанции и выпускаемые из них лекарства из-за значительного роста тарифов на перевозку в условиях ограничительных мер в связи коронавирусом. При этом ряд препаратов могут исчезнуть с рынка.

В конце апреля семь российских фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов. В зоне риска оказались парацетамол, димедрол и ибупрофен. Фармкомпании заявили, что производить дешевые таблетки стало невыгодно.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.05.20

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