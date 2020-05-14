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NewDayNews.ru

Четверг, 14 мая 2020, 12:18 мск

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СМИ: Режим изоляции в Москве продлится, как минимум, еще месяц

Режим самоизоляции в Москве может быть ослаблен не раньше середины июня, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в столичном правительстве.

Накануне председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что Москва соответствует всем требованиям, установленным Роспотребнадзором для первого этапа ослабления карантинных ограничений. На этом этапе могут быть разрешены прогулки и занятия спортом, работа небольших предприятий непродовольственной торговли и сферы услуг в помещениях до 400 кв. метров.

В то же время, по словам источника издания, в мэрии пока считают такие заявления преждевременными. Однако отмечается, что решения об ослаблении ограничений могут быть приняты, если в ближайшие дни не будет всплеска заболеваемости. Полностью режим самоизоляции в Москве может быть снят не раньше середины июня.

Как сообщал «Новый День», в последние дни в Москве наблюдается снижение прироста числа выявленных случаев заражения COVID-19. 7 мая был зафиксирован наибольший прирост числа выявленных случаев – 6703. С 11 мая было выявлено 6169 новых случаев, 12 мая – 5392, а 13 мая – 4702. Всего, по данным на 13 мая, в Москве 126 004 выявленных случая заболевания. 21 506 человек выздоровели, 1232 скончались.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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