«В созданном вами режиме людям нужны средства, чтобы выжить!» Депутат Мосгордумы обратилась к Путину и Собянину

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева опубликовала открытое обращение с требованием к мэру столицы и президенту РФ обеспечить прямые выплат денежных средств населению. Парламентарий подчеркнула, что постоянно получает письма граждан, которые сообщают, что у них закончились деньги.

«Я уверена, что вам поступают такие же обращения. Мне интересно, что вы отвечаете людям? Что мне отвечать людям?» – отметила Енгалычева, предложив мэру Москвы и главе государства каждый раз за вкусным завтраком вспоминать о тех россиянах, которым из-за их управления нечего есть.

Енгалычева является депутатом Мосгордумы на общественных началах – это значит, что не получает зарплату. «Но я не могу пройти мимо беды и в меру своих сил пытаюсь помочь людям. А вы? Мэр, президент? – спрашивает она у Сергея Собянина и Владимира Путина. – Не хотите реально помочь людям? Мэр города, распоряжающийся бюджетом почти в три триллиона рублей? Президент, с Фондом национального благосостояния в 13 трлн рублей?» ФНБ состоит из денег граждан, которые откладывались на черный день, который для многих граждан уже наступил.

Депутат потребовала от властей «перестать слушать друзей-олигархов и министров-миллионеров», которым действительно не нужны прямые выплаты в 10-20 тысяч рублей. «Раздавать надо, потому что людям не на что жить!» – подчеркивает Енгалычева.

Депутат напомнила, что еще 12 апреля фракция КПРФ направила мэру список срочных мер, в которых было и требование выплатить гражданам по 20 тысяч рублей, а также освободить от выплат по кредитам и отменить на время плату за ЖКХ.

«Вы не слышите людей, которые к вам обращаются. Так услышьте нас, избранных депутатов!» – потребовала парламентарий, отметив, что если в такой крайне сложной ситуации оказались москвичи, то ей страшно подумать о том, что творится в регионах.

«Вся страна нуждается в помощи. Сегодня, сейчас. Все ждут от вас реальной помощи, а не пустословия пропагандистов», – констатировала Енгалычева, обратив внимание, что других странах правительства выплачивают гражданам средства напрямую, осуществляя таким образом поддержку экономики – такие меры приняты, в частности, во Франции, Германии, США, Австралии.

«Все нормальнее правительства – сегодня, сейчас – выплачивают деньги людям. Может быть, они дураки? Не думаю», – отметила депутат, пояснив, что обычный россиянин, получив 20 тысяч рублей, пойдет в магазин и купит на них «хлеба, молока, курочку», и эти деньги полностью вольются в российскую экономику.

«А если вы поддержите друзей-олигархов, они все выделенные их компаниям миллиарды как обычно выведут в оффшор, – считает Енгалычева. – Они так поступают всегда, и вам это прекрасно известно. И наши граждане опять смогут гордиться самыми большими и дорогими в мире яхтами российских миллиардеров, их частными самолетами, виллами, замками, умилятся в очередной раз пополнившемуся россиянами списку Forbes».

Енгалычева напомнила о том, что президент Путин «гордится тем, что во времена Советского союза полки в магазинах были пустые, а вот у него – полные». «А что толку, что они полные, если большинству содержимое недоступно? А сегодня и вовсе большинство обречено на голод», – говорит она.

«Услышьте людей! Поймите вы, что в созданном вами режиме – не карантина, не ЧС, не ЧП, а «самоизоляции» – нужны средства, чтобы просто выжить!» – заключает Екатерина Енгалычева.

В соцсетях под этим видеообращением москвичи пишут, что продукты в магазинах начали дорожать, однако государственные надзорные органы бездействуют. Что касается выплат, то, по мнению большинства, они нужны прямо сейчас, а не в июне или июле, и касаться должны всех без исключения граждан страны. В уже объявленных пакетах мер «практически каждая имеет часто невыполнимые условия, под которые не попадает большая часть населения», – пишут жители столицы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.05.20

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