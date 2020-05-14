Власти допускают роковые ошибки: уровень тревожности россиян побил новый рекорд

Уровень тревожности россиян за последнюю неделю побил новый рекорд с 1991 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные экспертного опроса, проведенного ВЦИОМ, Российской ассоциацией политконсультантов (РАПК) и федеральной сетью «Клуб регионов».

Как следует из доклада, в российских регионах власти плохо умеют коммуницировать с населением: если где-то губернаторы и пытаются ответить на болезненные вопросы в ситуации с коронавирусом, то в отдельных субъектах РФ эксперты оценили эффективность этой коммуникации как «полный ноль». Лучше всего ситуация обстоит там, где глава региона лично участвует в общении с населением – это повышает уровень доверия к действиям властей. Увеличивает рейтинг власти в глазах граждан и умение губернатора и его команды признавать свои ошибки и лично отвечать на самые жесткие вопросы.

Кроме того, тревожность населения снижается там, где жители имеют наиболее полный доступ к информации, и это не должна быть сухая статистика: запрос на новую искренность требует «горячих линий» как с представителями власти, так и профильными специалистами, способными дать ответ на «коронавирусную» панику.

При этом эксперты обращают внимание, что власти в регионах регулярно допускают ошибки. Например, это касается непродуманных, неоднозначных и фейковых заявлений – такие, как предложение главы Крыма Сергея Аксенова отказаться от кондиционеров из-за эпидемии, или фотосессии чиновников, свидетельствующие о нарушении ими ограничительных мер. Ошибкой является и отказ губернаторов от личного участия в информационных кампаниях, а также обезличенность и формальность предоставляемой гражданам информации и полный отказ от коммуникаций, который выражается в игнорировании запросов.

Многие недоумевают по поводу решений, когда, например, гулять с собакой можно, а с ребенком полутора лет – нельзя. «Ходить в небольшой магазин, где много народу и также есть возможность заразиться, можно, а пойти на пробежку в безлюдный парк нельзя, потому что это опасно для распространения болезни», – обратил внимание редактор раздела «политика» федерального портала «News.ru» Сергей Изотов.

Все это несет серьезные риски растущего недоверия населения к официальной информации. «Природа не терпит пустоты, – отмечают эксперты. – Из-за отсутствия диалога власти с гражданами люди начинают верить слухам и распространять их по месседжерам».

По оценке опрошенных в рамках исследования журналистов, уровень тревожности населения по десятибалльной шкале повысился с 5,2 балла на 5 мая (по оценке политологов) до 6,8 балла. «Это выше, чем максимальный уровень тревожности прошлых кризисов в России с 1991 года», – говорится в исследовании.

«Усилилось негативное оценивание ситуации в стране, – констатировал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. – В предыдущие волны, практически весь апрель, даже начиная с середины марта, мы фиксировали тот факт, что ситуация в стране устойчиво оптимистическая. Вот этот оптимизм стал размываться».

Москва, Татьяна Дорофеева

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