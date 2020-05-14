Российская экономика приговорена к кризисам

Кризис, в который сейчас погружается Россия, будет повторяться до тех пор, пока страна не откажется от сырьевой экономики, считает научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Руслан Гринберг. По его оценке, мировая экономика сейчас имеет реальный шанс кардинально изменить свой путь – так же, как это произошло после кризиса 1929-33 годов.

«Обычно говорят, что будущее будет другим, как мантру повторяют. Это такой глубокий кризис, это такая страшная депрессия, что возникнет новая реальность, новая нормальность. На самом деле все это большое преувеличение, редко происходит такое», – заявил он на онлайн-сессии в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ) на тему «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?»

Гринберг обратил внимание, что надежды на новое будущее точно так же появлялись во время кризиса 2008-2009 годов, однако, «когда жизнь наладилась, все это забыли». «На самом деле [перед появлением коронавируса] мы уже стояли на пороге нового кризиса, и говорили, что он очень напоминает кризис 2008-2009, – отметил он. – Но бывают исключения, когда глубокая депрессия вызывает стремление изменить устройство социально-экономической жизни. Это, конечно, депрессия 1929-33».

Такая модель сработала после Второй Мировой войны, и это время можно назвать «золотыми годами» всего капитализма, пояснил профессор. «Тогда можно было говорить о почти бесклассовом обществе, пример – Клинтон или Шредер, из самых бедных семей, и у них были матери-одиночки, стали руководителями своих стран, – сказал Гринберг. – Соотношение 20/80 получилось, когда можно было 80% отнести к среднему классу, 20% – как придется, и это продолжалось целых 20 лет. Эта попытка сорвалась».

«Я даже подумал, нет худа без добра, чем глубже депрессия – тем больше шансов для построения справедливого общества», – отметил он.

Новый разрушающий кризис-2020 тоже может дать шанс на такие перемены – для этого нужно отказаться от той модели, которая 30 лет господствовала в мире, и, по мнению американского экономиста Джозефа Стиглица, поставила перед человечеством три крупных вызова. Установка на прибыль без производства, «капитализм просачивания» – помогать богатым для того, чтобы всем потом было хорошо привели к климатическим проблемам, возвращению геополитики в ее самом отвратительном виде и социальным конфликтам. При сохранении прежней модели после отступления пандемии общество вернется к тем же проблемам.

«Мне кажется, что это можно преодолеть, поскольку уже было такое. Но это общежитие людей с человеческим лицом должно быть в новом формате. Может быть, его назовем социально-экологическое рыночное общество, и, может быть, первая попытка на Западе почти удалась в 50-60 годы», – считает Гринберг.

Что касается России, то экономика страны «30 лет подряд приговорена к периодическим кризисам, провалам нефтяных цен и провалам экономики». «Когда цены растут – растет экономика, цены падают – падает экономика. И это же очевидно, и каждый раз повторяется мантра о том, что у нас нет времени на раскачку, и мы должны экономику сделать несырьевой. Это мне кажется очень забавным, – сказал профессор. – Так точно если не получится экономику сделать несырьевой, нам придется опять готовиться к очередному кризису».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.05.20

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