Масштабный эксперимент: что изменится в экономике и трудовых отношениях в России после коронавируса

В пост-коронавирусной России кардинально изменится сфера трудовых отношений, и на поверхность выйдет проблема цифровой личности. Изменения были сформированы до кризиса, однако именно сейчас тенденции проявились очень ярко. Через год-полтора «мы можем увидеть совершенно другой образ функционирования экономики, чем был до кризиса», считает завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, доктор экономических наук Константин Корищенко.

Эксперт обратил внимание, что работа из дома, которая набирала популярность в США, теперь активно приходит в Россию. «Как следствие, это будет приводить к дальнейшему стиранию границ, – пояснил Корищенко на онлайн-сессии в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ) на тему «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» – Фактически сегодня вы нанимаете бухгалтера, который работает в Москве, а завтра вы можете этого бухгалтера пригласить из Минска, Владивостока или другого города, где это резко удешевит ваши затраты».

При этом изменятся сами отношения между компаниями и работчниками: сегодня действует модель, когда одна компания нанимает множество работников, однако все идет к тому, что один человек будет работать на несколько компаний, сидя у себя дома.

«Это создаст, в том числе, проблему идентификации личности, проблему консьержа, и здесь роль государства велика, но все равно понадобятся сервисы, которые будут идентифицировать людей», – подчеркнул Корищенко.

По его мнению, новая реальность приведет также к изменению рабочей недели. Фактически уже сейчас многие признают, что пятидневка не нужна, и можно обойтись несколькими часами в офисе. «Как следствие, это приведет к тому, что люди будут перебираться из центра за город – это уже происходит, прежде всего в западных странах, – отметил эксперт. – Будут выбирать жилье и бизнес там, где им будет комфортно, а не в центре, где это все находится». Таким образом, за городом востребованы будут качественные сервисы, связанные с детьми, с дошкольным и школьным образованием.

«Очень большие изменения произойдут в транспорте, как следствие этого перемещения, и, в конечном счете, мы будем наблюдать, как постепенно наша активность будет перебираться в виртуальный мир, – считает Корищенко. – Сейчас бурными темпами развивается сервисы, связанные с виртуальной и дополненной реальностью. Эти все изменения были сформированы до кризиса, но в кризис они проявились очень резко, и в кризис мы можем, условно говоря, через полгода-год-полтора увидеть совершенно другой образ функционирования экономики, чем был до кризиса».

При этом уже сейчас ясно, что серьезные изменения происходят во всех трех элементах экономики: производстве, продаже и потреблении. «Происходит масштабный экономический эксперимент с точки зрения изменения самого характера производства, когда фактически внутриофисное, внутритерриториальное взаимодействие людей было принудительно превращено в дистанционное, и компании должны были за 2-3 месяца перестроить свою деятельность – не только компании, но и государственные органы – на то, чтобы взаимодействовать удаленно, – констатировал он. – И это создало для них, с одной стороны, большие сложности, с другой – позволило оценить то, на что они не решались раньше до кризиса».

Такие же перемены происходят в сферах сбыта и потребления, и здесь в более выигрышной позиции оказались те, кто до этого ориентировался на электродную торговлю. «Преимущество перед торговыми сетями, которые ориентировались на ТЦ, получили компании, которые целенаправленно строили электронную торговлю, – отметил Корищенко. – На первое место сейчас выходят маркет-плейсы, то есть те центры, которые продают не просто конвейерные продуктовые или непродуктивные товары, а осуществляют комплексный сбыт, и фактически сводят покупателя и продавца в Интернете. Это, в свою очередь, ставит на первое место то, что связано с логистикой и доставкой».

Эксперт пояснил, что, по его личным наблюдениям, активность вокруг крупных логистических центров выросла в несколько раз. Фактически кризис не создал структурные изменения в экономике, но проявил во всей остроте то, что формировалась задолго до самой пандемии, заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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