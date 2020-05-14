Минус 23 процента: академик РАН озвучил прогноз о масштабном падении российской экономики

Отставание российской экономики от европейских стран будет только расти после коронасирусного карантина, если не изменится экономическая политика. При этом кризисные потери в 2020 году могут дойти до 23% ВВП. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал член президиума Российской академии наук, академик РАН профессор Роберт Нигматулин.

По оценке ученого, российская экономика после 2013 года находится в очень тяжелых условиях и развивается намного медленнее, чем в большинстве стран мира. «Но самое печальное – у нас ВВП на душу населения меньше, чем в бывших соцстранах, чем в Португалии и Турции, и даже чем в странах Прибалтики. И это отставание увеличивается и будет увеличиваться, если мы сохраним предыдущую политику», – подчеркнул Нигматулин, выступая сегодня на онлайн-сессии в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ) на тему «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?»

Академик сообщил, что группа ученых составила свой прогноз ситуации в 2020 году на основании множества факторов, среди которых – соотношение экспорта и импорта, доля углеводородов в экспортной выручке, консолидированный бюджет, денежные доходы населения, а также доля ВВП на инвестиции и другие показатели. «Эти параметры последние 10 лет практически не меняются, – подчеркнул он. – Они немного меняются после какого-то кризиса, а после этого держатся примерно постоянно».

Авторы исследования пришли к выводу, что инфляция в связи с девальвацией рубля на 13% должна будет вырасти на 2,6%. «Но мы считаем, что в связи с ослаблением покупательной способности населения и отсутствием способности правительства управлять этим, инфляция будет около 5%», – уточнил Нигматулин.

По его словам, ученые также рассчитали потери из-за нерабочих дней с сохранением заработной платы, объявленных президентом, когда предприятиям пришлось изменить схемы и график работы. «Потери ВВП из-за этого мы оцениваем примерно в 7,5%. Причем сейчас мы думаем, что на самом деле будет больше», – отметил академик.

В целом с учетом остальных факторов ВВП в 2020 году может сократиться от 14,5% по оптимистическому сценарию до 23%. «Мы считаем, что падение ВВП, которое нас ожидает, если ничего не делать, 18,5%. Это гораздо больше, чем представлено во всех предсказаниях или прогнозах», – подчеркнул Нигматулин.

Он также добавил, что если правительство примет необходимые меры и выделит 12 трлн рублей из ФНБ на антикризисные меры, потери ВВП могут составить 7,5%. При реализации уже объявленных Минфином планов о выделении 6 трлн из ФНБ, потери ВВП составят 13,5% – в этом случае на душу населения в РФ придется по полторы тысячи долларов.

«Европа выделяет 6-9 тыс долларов на душу. Поэтому мы, конечно, убеждены, что для того, чтобы не потерять 2021 год, нужно деньги вкладывать в население, в работу, в двигатель экономики, и они принесут их в бизнес, – сказал Нигматулин. – А бизнесмены – «Роснефть» и так далее – должны не просить деньги, а брать кредиты».

Как считает академик, в качестве необходимых мер в России следует ввести налог на трансграничное перемещение капитала, а также разрешить использовать НДС и страховые взносы для оплаты труда в течение 3-4 месяцев. «Мы столкнулись с ситуацией, когда наше общество может войти в условия неустойчивости. Что произойдет через 2-3 месяца с настроениями? Когда очень трудно довести даже планируемые деньги до населения, учитывая, что народ переживает очень тяжелые времена, президент должен призвать богатых, это 1% населения, хотя бы на четыре месяца добровольно приняли прогрессивный налог по европейской школе от доходов в пользу ФНБ, – считает профессор. – Таким образом можно добавить ФНБ два триллиона рублей, ну, как минимум, триллион».

Кроме того, Банку России следует снизить ставку по целевым кредитам с жесткими условиями использования. «Эти пандемии теперь будут повторяться, это уже давно предсказывалось, и мы должны увеличить по европейским нормам финансирование нашего здравоохранения. Сейчас общее финансирование 5,3%, а государство поддерживает 3,5%. Нужно к 2024 году поднять до 7,5%, и выше к европейским нормам, – призвал академик. – У нас смертность существенно выше, чем даже смертность была при советской России».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.05.20

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