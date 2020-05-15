«Как аукнутся майские праздники…»: Собянин назвал возможный срок смягчения коронавирусных ограничений

Московские власти намерены рассмотреть вопрос об ослаблении режима самоизоляции в течение двух недель. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, окончательное решение будет зависеть от того, «как аукнутся майские праздники» и разрешение работать некоторым отраслям промышленности.

«Нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры раскрытия производств, промышленности на ситуации», – сказал Собянин в эфире программы «Вести».

Как сообщал «Новый День», с 30 марта Москва находится в режиме самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Покидать место жительства можно лишь для похода в ближайший магазин, в аптеку, к врачу, для выноса мусора и прогулки с собакой в радиусе 100 м от дома. 7 мая мэр продлил ограничения до 31 мая. С 12 мая в Москве введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. В этот же день была разрешена работа строек и промышленных предприятий.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.05.20

Российский бизнес назвал главные сложности в условиях самоизоляции. / В РКК «Энергия» сменится руководитель. / В пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»