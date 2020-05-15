Депутатов Мосгордумы из «Единой России» обвинили в нарушении масочного режима

В Московской городской думе разгорается очередной громкий скандал. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от КПРФ Елена Шувалова уличила коллег из фракции «Единая Россия» и объединения «Моя Москва» в нарушении «масочно-перчаточного» режима в здании столичного парламента и организации банкета.

«Единоросы в Мосгордуме были застуканы за любопытным занятием – целый день они репетировали – прорабатывали будущее заседание Мосгордумы в дистанционном режиме. Как репетируют спектакль в театре. Собственно, поэтому, судя по всему, корпус и открыли», – заявила Шувалова на своей странице в «Фейсбуке».

Депутат сфотографировала зал заседаний, который виден из окна ее кабинета. На снимках можно узнать спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, который, как минимум, на одном из фото сидит в президиуме без маски. На другом фото – маска сдвинута на подбородок у вице-спикера, главы фракции «ЕР» Степана Орлова. Там же видно, что около Шапошникова без соблюдения социальной дистанции стоят три человека. При этом согласно указу мэра Москвы, в столице с 12 мая введен масочно-перчаточный режим в общественных местах. Вице-мэр Анастасия Ракова ранее утверждала, что общественным является любое место за исключением квартиры и кабинета на работе, в котором сотрудник находится в одиночестве.

«На большом экране появлялись поочередно депутаты «едра» и «моей Москвы». В зале на своём месте сидел [депутат Александр] Семенников. Позже в здании был замечен [депутат Кирилл] Щитов», – уточнила Шувалова. По ее словам, заметив, что за ним наблюдают, спикер надел маску и свернул репетицию заседания.

Судя по сведениям парламентария, такая же репетиция для фракции КПРФ пройдет во вторник. «Да, но когда вы успели едросов собрать? Почему тайком? Почему, если якобы репетируете со всеми, не объявить об этом?» – пишет Шувалова. Парламентарий предположила, что во фракции «Единая Россия» «что-то готовят, небось, очередные сотни миллиардов «особо пострадавшим» олигархам-застройщикам».

Шувалова также отметила, что после этого мероприятия, «несмотря на «режим самоизоляции и повышенной готовности», у господ из «ЕР» состоялась пирушка – буфет обслуживал. Повод и состав пирующих неизвестен».

Редакция РИА «Новый День» подготовила запросы в пресс-центр Мосгордумы и председателю столичного парламента с просьбой прокомментировать происходящее.

Москва, Татьяна Дорофеева

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