Накануне большой драки за власть: российская элита начинает мыслить постпутинскими категориями

Российские чиновники и группы влияния начинают мыслить постпутинскими категориями. Как считает политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, отечественная элита вошла в режим «большого хапка», чтобы накопить ресурсы для отъезда за рубеж или подготовки к битве за власть.

«Все понимают, что нынешняя политическая система пришла к своему логическому завершению. Этот консенсус не устраивает никого: чиновников, народ, бизнесменов – всех, кого ни спросите, выйдите на улицу и спросите, устраивает ли то, что происходит? Все говорят – нет, и все ждут перемен, – пояснил Федоров в прямом эфире в «Фейсбуке». – Все видят, что – под большим сомнением – Путин будет править еще пять лет. И все эти группы влияния начинают мыслить постпутинскими категориями».

Он обратил внимание, что активное накопление ресурсов началось именно накануне большого слома системы и следующего за ним передела собственности и политического поля. «Кто-то копит ресурсы, чтобы свалить за рубеж, кто-то – для того, чтобы быть сильнее в дальнейшей борьбе за этот кусок, в схватке за власть, – отметил Федоров. – Но такой «хапок» не может быть вечным. Всем понятно, что рано или поздно этот беспредел должен закончиться, как закончился в свое время беспредел бандитский. Вечно так не может продолжаться, страну разорвет. Поэтому я думаю, что сейчас люди именно накапливают ресурсы перед большой дракой».

При этом, считает Федоров, участники этого «финального хапка» напрасно уверены, что смогут уехать за рубеж и «жить припеваючи до конца жизни, и детям и внукам хватит». «Это большая иллюзия. Мне кажется, что до них просто руки не дошли. Как только нужно будет, [их состояния] очень хорошо экспроприируют и предъявят им по всем счетам – по тому, каким образом эти деньги были ими «заработаны», а по сути наворованы», – подчеркнул он.

Как прогнозирует Федоров, в ближайшие пять лет Россия будет находиться «в довольно серьезном плачевном состоянии, учитывая, что с нас санкции никто не снимает, что внешнее давление происходит дальше, что у нас серьезное технологическое отставание, коррумпированная система и примитивная сырьевая экономка». «Поэтому я думаю, что на ближайшие несколько лет нужно готовиться к довольно серьезным вещам», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.05.20

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