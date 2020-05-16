Реновация в Левобережном районе Москвы завершится по плану

Поэтапное снятие ограничений, введённых на период пандемии коронавируса, в Москве началось с разрешения возобновить работу промышленным и строительным предприятиям. С 12 мая на стройплощадки вернулись строители реновационных домов.

Напомним, 13 апреля власти Москвы и Московской области были вынуждены временно законсервировать строительство жилой и коммерческой недвижимости. Реанимация строек позволит городу своевременно выполнить свои обязательства перед жителями, которые ждут переезда по программе реновации. На сегодняшний день в ней принимает участие более 1 миллиона москвичей.

В правительстве уверены, что эпидемия коронавируса не повлияет на сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Институт генплана продолжает работу над проектами. Сейчас в проектировании находится 76 домов, 166 – строятся. Несмотря на временные запреты, в этом году власти столицы планируют ввести 72 дома. Общая площадь нового жилого фонда составит порядка 5,3 млн кв. метров.

Источник: federalcity.ru

«Современные технологии позволяют девелоперам возобновить строительство максимально оперативно, с учетом необходимого увеличения темпов работ», – подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Некоторые объекты имеют большое значение для жителей столицы. Как ранее сообщил Federalcity.ru, в Левобережном районе к работам вернулась строительная компания «Центр-Инвест». Использование корпусов ЖК «Фестиваль-парк-2» обеспечит новыми квартирами жильцов двенадцати домов, которые вошли в программу реновации в 2017 году. Вместе с возобновлением строительных работ на территории будущего ЖК продолжатся работы по озеленению и благоустройству.

В свою очередь власти города обещают внести свой вклад в развитие инфраструктуры района – построить детские сады, поликлинику, спортивный комплекс. Отметим, что ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин заявил, что власти Москвы планируют ускорить процесс реновации в Левобережном. Первые ключи от квартир в корпусах нового ЖК планируется начать выдавать уже через 2-3 года.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 16.05.20

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