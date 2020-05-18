Персональные данные оштрафованных за «нарушение самоизоляции» москвичей утекли в Сеть

Персональные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции москвичей появились в открытом доступе в Интернете. База данных выложена на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления, причем подобрать идентификатор легко может специальная программа. Всего к 10 мая было выписано 35 тысяч штрафов.

Как пишет «Коммерсантъ», персональные данные оштрафованного можно получить на сервисах оплаты штрафов при введении уникального идентификатора начислений (УИН). В компании в сфере кибербезопасности «СерчИнформ» изданию сообщили, что вручную подобрать УИН крайне сложно, однако это легко может сделать специальная программа. Для защиты данных москвичей надо было публиковать их в частично обезличенном виде, а кроме того – запретить на сайте многократный ввод УИН для подбора номера.

В департаменте информационных технологий заявили, что УИН в постановлении предназначен только для оштрафованного лица, и если гражданин сам передает его третьим лицам, то федеральный закон «О персональных данных» в этой ситуации не нарушен. При этом проверка штрафов по УИН происходит через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а это уже федеральный уровень. В Федеральном казначействе, которое ведет ГИС ГМП, комментировать ситуацию «Коммерсанту» не стали.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев уверен, что в истории с УИН закон «О персональных данных» нарушен, однако истребовать за это компенсацию пострадавшие граждане вряд ли смогут. Дело в том, что за десять лет существования закона никто так и не сумел взыскать по нему убытки. До сих пор в Роскомнадзор жалобы москвичей на утечку данных по номеру УИН не поступали.

Как сообщал «Новый День», электронная слежка за москвичами с ОРВИ и COVID-19 установлена указом мэра Москвы Сергея Собянина. Горожанам с такими диагнозами выдают документ, в котором им предписывается скачать на свой смартфон приложение «Социальный Мониторинг». Система в любое время суток через пуш-уведомления требует от москвичей делать селфи и отслеживает их геолокацию. Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет четыре тысячи рублей.

Ранее эксперты раскритиковали приложение за передачу данных в незашифрованном виде. Кроме того, соцсети полнятся жалобами жителей Москвы на незаконные штрафы, опротестовать которые в досудебном порядке, по словам пользователей, невозможно.

В мае штраф в четыре тысячи рублей получила доктор филологических наук, профессор РУДН Ирина Карабулатова. Женщина является инвалидом I группы, и с прошлого года прикована к кровати.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.05.20

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