В Подмосковье мальчик попал в больницу с сильными ожогами: организована доследственная проверка

В Подмосковье мальчик получил ожоги 20%, опрокинув на себя чашку с кипятком. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

До данным ведомства, ЧП произошло в Химках. Малыш опрокинул на себя чашку с кипятком, после чего был доставлен одну из столичных больниц.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет агентство «Москва», ребенок в состоянии шока находится в реанимации. «У малыша ожоги горячей жидкостью 20% поверхности тела: лица, шеи, грудной клетки, живота и руки», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.05.20

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