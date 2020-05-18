В Москве «заминировали» 7 больниц, где лечат от COVID-19

В Москве заминировали семь медицинских учреждений, где лечат больных с COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщается, угрозы взрывов поступили в адрес городских клинических больниц №8, 9, 15, 19, Института имени Склифосовского, а также инфекционной клинической больницы №1. Эвакуация нигде не проводилась.

Напомним, 16 мая угрозы о «минировании» поступили в адрес всех аэропортов Москвы. Также были «заминированы» все станции метро, родильные дома и инфекционные больницы. Учреждения продолжили работать в штатном режиме, на местах были организованы проверки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.05.20

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