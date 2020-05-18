Социальный взрыв неизбежен: мэр Москвы рискует проиграть «гонку» преемников Путина

В ситуации трансфера федеральной власти мэру Москвы Сергею Собянину, который ведет борьбу за право стать преемником действующего президента РФ Владимира Путина, выгодно поддерживать курс на всеобщие ограничения в связи с угрозой коронавируса и провоцировать социальный взрыв. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. «Он хочет стать преемником, и как оловянный солдатик идет в этом направлении», – пояснил он.

По оценке эксперта, за время вынужденных «нерабочих дней» население понесло и продолжает нести большие экономические потери, при этом прямое и латентное недовольство действиями властей только растет. «На кухнях это все обсуждается очень жестко, – обратил внимание политолог. – Становится популярным достаточно радикальное течение в Интернете, поскольку население лишено возможности обычного общения. И там оно не смотрит обычный поток, который генерируется для обывателя на телевидении, а смотрит достаточно радиальные информационные образцы с обвинениями, призывами и так далее, и это все обсуждается. Это становится конкретной парадигмой».

Как считает Неживой, в столичном регионе эту ситуацию усугубляют действия глав регионов – мэра Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Учитывая, что Россия вошла в состояние трансфера власти, а после «коронавирусного кризиса» существовавшая ранее реальность кардинально изменится, система сдержек и противовесов уже очевидно не справляется. Губернаторов же в этой ситуации интересует наступление хаоса, полагает собеседник агентства.

«В такой ситуации сейчас можно впрямую обвинять обоих губернаторов в том, что они ведут весь столичный регион к хаосу, – подчеркнул он. – А власть, как известно, в стране меняется в столичном регионе. Потом регионы смотрят на столицу, где поменялась власть, и подстраиваются. Сейчас у нас идет схватка за смену власти в столичном регионе. То, что оба губернатора тянут на эту ситуацию, показывает, что наша страна вступила в период перемен. А они – участники этого процесса, и их интересует не стабильность, а перемены. Но здесь есть очень характерный пример – Майдан на Украине. Там было массовое недовольство, люди были недовольны, и вроде как сменили власть. Но они отдали власть таким людям, про которых многие сейчас заявляют, что лучше бы не меняли ту, прежнюю власть».

Политолог отметил, что фактически лишая население возможности активной экономической деятельности и возможности себя содержать, оба губернатора провоцируют социальный взрыв. «Они ведут страну к хаосу, оба губернатора вот этим фактическим затягиванием ситуации [с самоизоляцией и запретом работать] провоцируют хаос, – подчеркнул Неживой. – У нас наступает период неплатежей по кредитам, очень много людей живут в кредит. Средний, мелкий, да даже крупный бизнес сидит на кредитах. Кредитные каникулы получили только единицы людей. Среди валютных ипотечников вообще никто не получил никаких кредитных поблажек. Человек не может зарабатывать – а ему надо платить кредиты. Месяц-два и включается просрочка по кредитам и счетчик, и через два-три месяца человек понимает, что ему терять нечего».

К этому порогу ситуация подойдет, очевидно, к июлю, причем этот же срок оба главы регионов называют в качестве срока для снятия большей части мер по «самоизоляции». По мнению собеседника агентства, к этому моменту «ослаблять гайки» будет уже поздно, потому что столичный регион пройдет «точку невозврата».

«Никаких послаблений [режима самоизоляции для граждан] в ближайшее время не будет», – уверен он. Об этом говорит сразу несколько факторов – в частности, сразу после того, как было объявлено о стабилизации ситуации и снижении прироста зараженных, было объявлено, что в Москве рекордное количество пациентов (77 за сутки) скончалось от COVID-19. Кроме того, сразу в нескольких точках строятся новые или переоборудуются уже существующие площади под коронавирусные стационары – но при этом сообщается о большом количестве свободных коек в уже действующих больницах.

«То есть это будет затягиваться и затягиваться, – прогнозирует политолог. – Сколько процентов населения страны живет в столичной агломерации, где оба губернатора лишили население возможности зарабатывать? Перерыв в 2-3 месяца – это фактически полный разрыв матрицы здесь, дальше наступает момент, когда потери невосполнимы. То есть, люди со своими кредитами попадают на огромные счета – как крестьяне на Руси, которые попадали в рабство за долги. Каждый месяц, скажем, миллион жителей региона превращаются в долговых рабов. А на Руси люди потом брали топоры и убивали ростовщиков. Вся история Руси изобилует такими примерами».

По его словам, кризис с самоизоляцией усугубляется «войной престолов». «Сергея Семеновича [Собянина] поставили определенные силы, он хочет стать преемником. И если штаб у него очень неадекватный и совершает огромное количество ошибок, то он сам направление выдерживает железно, – пояснил собеседник агентства. – Он идет в своем направлении, как оловянный солдатик. А в этой ситуации, ну кто такие жители нашей страны? Это «навоз» на историческом пути... Господин Воробьев движется в кильватере, это фигура слабая, но зато она управляемая, клановая».

По мнению Неживого, через некоторое время наверняка можно будет увидеть и реальных заинтересантов этой ситуации. «Появятся определенные политтехнологические структуры, построения, которые будут уже заниматься организацией этих недовольных, – пояснил он. – Но больше 100 лет назад уже была такая же абсолютно картина, когда царя сняло его ближайшее окружение: Корнилов, Деникин. Это те генералы, которые потом и попытались захватить власть. Но получилось это не у них, а у совершенно других людей, которые предложили более системные правила. В свое время так же получили власть Кромвель, Наполеон».

Такой же исход, очевидно, ждет и столичного мэра с его наполеоновскими планами на престол, полагает эксперт. «Население таким преемникам радо не будет, это не 1991 год, когда советская номенклатура организовала все так красиво. Я думаю, скорее мы сейчас увидим модельную ситуацию столетней давности: те люди, которые так хотят власти, ее не получат», – подытожил Неживой.

Как сообщал «Новый День», сначала мэр Москвы, а затем и губернатор Подмосковья объявили об «ослаблении мер» противодействия распространению COVID-19, которые коснулись исключительно «драйверов экономики» – строительных объектов и промышленных предприятий. Смягчать ограничения для населения главы регионов не стали: в столице и области по-прежнему действует пропускной режим, а выйти из дома граждане имеют право только в ближайший магазин или аптеку. Детям и лицам старше 65 лет выход из квартир запрещен с 30 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.05.20

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