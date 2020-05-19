Почему не раздают бесплатно? Мэрии Москвы придется раскрыть подробности сделки с заводом медицинских масок

Депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов направил мэру столицы запрос о подробностях сделки по покупке завода по производству медицинских масок ООО «КИТ». Об этом сам народный избранник сообщил в соцсетях. Кроме того, группа парламентариев направила Сергею Собянину требование раскрыть новые параметры столичного бюджета. «Надеюсь, ответы не заставят себя ждать», – отметил Тимонов на своей странице в «Фейсбуке».

В марте мэрия Москвы, по данным СМИ, получила контроль над крупнейшим в России производителем медицинских масок – ООО «КИТ», причем город владеет заводом по сложной схеме: через АО «Центральная топливная компания» (ЦТК), АО «Капиталинвестпроект», ООО «Софийская набережная» и другие компании, говорится в первом запросе. Депутат попросил Собянина сообщить цель покупки мэрией ООО «КИТ», если завод при новом собственнике работает точно так же, как при предыдущем, уточнить экономическую выгоду по сравнению с покупкой его продукции.

Тимонов также интересуется, выделялись ли в целях покупки завода средства бюджета Москвы, предоставлены ли ему бюджетный кредиты, была ли произведена оценка ООО «КИТ» в ходе сделки, являются ли маски, которыми торгует Московский метрополитен, произведенными на заводе столичной мэрии, и по какой цене их отпускают с завода. Депутат напомнил мэру Москвы про его указ, обязывающий всех жителей столицы носить маски и перчатки, и поинтересовался, почему москвичи, которые фактически владеют крупнейшим заводом по выпуску масок в России, не получают в условиях эпидемии продукцию этого завода бесплатно.

Второй запрос вместе с «эсером» Тимоновым подписали депутаты из фракции КПРФ. Парламентарии потребовали незамедлительно представить в Мосгордуму данные об исполнении доходной части городского бюджета на 1 мая 2020 года и аналогичную информацию по состоянию на 1 мая прошлого года.

Вместе с тем депутаты хотят увидеть проект корректировки бюджета на 2020 год и плановый период 2021 года. Причиной стало резкое падение налоговых доходов в казну из-за введенного режима повышенной готовности и указа мэра о приостановке работы бизнеса. Ранее мэрия сообщала, что недополученные доходы составят 600 млрд рублей, это 20% расходной части бюджета.

Тимонов сообщил в «Фейсбуке», что сдал оба обращения в аппарат Мосгордумы.

Следующее заседание столичного парламента запланировано на 27 мая в дистанционном режиме.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.05.20

Каким будет июнь в России: метеорологи выдали предварительный прогноз. / Япония вновь заявила о претензиях на Южные Курилы. / На северо-востоке Китая из-за новой вспышки Covid-19 объявлен карантин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»