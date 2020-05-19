Столичный парламент превращают в балаган: генпрокурора РФ попросили вмешаться в «дистанционную» Мосгордуму

Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова направила обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию с дистанционным заседанием Мосгордумы 27 мая. Как считает парламентарий, принятые таким образом решения будут нелегитимны, а само постановление об «электронном заседании» 1 апреля было принято всего 17 голосами из 45.

Учитывая, что мэр столицы уже разрешил работу всех строек и всех промышленных предприятий, депутаты вполне могли бы один раз собраться очно с соблюдением всех санитарных требований, уверена Шувалова.

«Выражаю протест и прошу вмешаться Генеральную прокуратуру по поводу незаконного протокольного решения Московской городской Думы от 1 апреля 2020 года о проведении своего заседания в дистанционной форме, – говорится в письме, опубликованном Шуваловой в «Фейсбуке». – Данное решение противоречит Федеральным законам и Конституции Российской Федерации. Кстати, для сведения сообщаю, что оно принято всего 17-тью голосами».

Депутат отметила, что на заседании Мосгордумы происходят не только обсуждения, но и голосования в результате которых принимаются решения, имеющие государственное значение. «Решения, принятые на так называемом заседании в дистанционной форме, не могут иметь юридической силы, – считает Шувалова. – Если бы нынешний состав Мосгордумы принял протокольное решение не только заседать дистанционно, но и ходить на одной ноге, наверно, это тоже никого бы не удивило, но это не значит, что люди, руководствующиеся законом, справедливостью и здравым смыслом, должны следовать таким решениям».

По ее оценке, изменение очной формы заседаний на дистанционную превращает парламент в балаган. «Рядом с депутатом может сидеть богатый и знатный человек, и подкупом, запугиванием, или иным воздействием влиять на голосование депутата по тому или иному вопросу. Не надо превращать государственное управление в фарс. Проводить совещания в дистанционном режиме можно, но принимать юридически значимые решения в дистанционной форме нельзя. Даже если не сейчас, то потом никто не помешает признать эти решения ничтожными», – предупреждает Шувалова.

По ее словам, с учетом разрешения работы на строительных объектах и промышленных предприятиях, и там трудятся «массы иностранных рабочих», учитывая очную форму заседаний 450 депутатов Государственной думы, ничто не мешает 45 депутатам московского парламента собраться в огромном просторном зале.

«Прошу принять незамедлительные меры прокурорского реагирования и не допустить превращения высшего представительного и законодательного органа столицы Российской Федерации в балаган», – говорится в письме генеральному прокурору.

Шувалова пояснила, что обратилась именно к генпрокурору Краснову, потому что больше не к кому.

Москва, Татьяна Дорофеева

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