«Затолкал в автомобиль»: в Москве задержан насильник

В Москве задержан мужчина по подозрению в попытке изнасилования, злоумышленник надругался над женщиной в ее собственной машине. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 17 мая около дома на улице Космонавта Волкова. Мужчина напал на женщину, затолкал ее в ее же автомобиль и совершил насильственные действия сексуального характера, однако потерпевшая оказала активное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1977 года рождения. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Москва, Мария Вяткина

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