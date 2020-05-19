В правительстве РФ признали: нынешний кризис сопоставим с дефолтом-1998

Министерство экономического развития РФ подтвердило негативный прогноз по падению ВВП, аналогичный кризисам 1998 и 2008 годов. Во втором квартале ведомство ожидает сокращения экономики не менее чем на 9,5% по сравнению с прошлогодним уровнем. Такие данные содержатся в проекте общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста.

В документе, который цитирует «Интерфакс», говорится, что индекс закрытия региональных экономик – соотношение числа работников предприятий, приостановивших деятельность, к общему числу работающих – в апреле составил в среднем по России 28%. При этом экономическая ситуация усугубляется рецессией мировой экономики, испытывающей одновременно шок спроса и предложения.

В МЭР также обратили внимание, что ситуация на нефтяном рынке развивается по негативному сценарию: значительные запасы нефти, накопленные за карантинный период, и рецессия в мировой экономике, будут ограничивать восстановление цен, поэтому даже при оптимистичном сценарии, цены к концу года не поднимутся выше $30 за баррель.

В то же время в ведомстве отмечают, что сокращение реальных располагаемых доходов населения оказалось меньше, чем общий экономический спад – и составило около 6% к аналогичному периоду прошлого года.

Стоит отметить, что оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года – на 4-6%.

Как сообщал «Новый День», ранее в «Центре развития» НИУ ВШЭ заявили, что падение ВВП во втором квартале 2020 года может достигнуть почти 17%, а восстановление до докризисного уровня можно ожидать не раньше середины 2022 года.

Российская экономика дважды падала более чем на 9% по квартальным показателям. Во время дефолта в 1998 году (-8,8% в третьем квартале и -9,1% в четвертом), а также в 2009 году (-9,2% и -11,2% в первом и втором кварталах соответственно).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.05.20

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