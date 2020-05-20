Совет Федерации назначил нового заместителя генпрокурора

Сегодня на пленарном заседании Совет Федерации назначил заместителем генерального прокурора РФ бывшего сотрудника Следственного Комитета Анатолия Разинкина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение в ходе тайного голосования единогласно поддержано 141 сенатором.

В ходе обсуждения кандидатуры вопрос претенденту на должность задал только сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, который попросил будущего замгенпрокурора РФ дать оценку жалобам медицинских работников на невыплату средств, полагающихся им за работу с больными коронавирусной инфекцией, и задержанию коммунистов на Пушкинской площади в Москве 9 мая.

«Ситуации с задержаниями нарушителей режима изоляции доходят до абсурда, они вам известны, – отметил Мархаев. – 9 мая на Пушкинской площади были задержаны депутаты Московской городской думы и Государственной думы фракции КПРФ, которые пришли отдать дань памяти тем, кто защищал Родину в период Великой Отечественной войны. Задержанными соблюдалась дистанция, имелись при себе средства индивидуальной защиты, они держали в руках Знамя Победы, закреплённое на федеральном уровне».

Сенатор обратил внимание, что в этот же день точно так же цветы на Манежной площади возлагали «единороссы» и представители объединения «Моя Москва» из Мосгордумы, «но о задержаниях информации, конечно, нет». Мархаев поинтересовался, не считает ли потенциальный замгенпрокурора незаконными задержания коммунистов, и попросил объяснить, чем акция КПРФ отличалась от аналогичной, в которой участвовали мэр Москвы, «единороссы» и даже президент РФ Владимир Путин. «Насколько правомерными являются действия сотрудников [правоохранительных органов]?», – уточнил он.

В ответ Разинкин, запинаясь, сообщил, что, по его мнению, всем этим фактам «будет дана компетентными органами надлежащая правовая оценка», и «в случае выявления нарушений будут приняты все необходимые меры реагирования».

Больше желающих задать вопросы не нашлось. За назначение Разинкина единогласно высказался 141 сенатор. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила новоиспеченного замгенпрокурора с «назначением на столь высокий пост», пожелала успехов в работе и торжественно вручила Разинкин копию решения Совета Федерации о его назначении.

Разинкин ранее занимал должность замначальника Главного управления по расследованию особо важных дел в Следственном комитете, причем это управление курировал именно Игорь Краснов, который сейчас возглавляет Генеральную прокуратуру РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.05.20

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