Правительство РФ готовит «пенсионный сюрприз»

Безработные россияне могут получить право досрочного выхода на пенсию при согласовании со службами занятости, а круг получателей адресных социальных выплат может быть расширен на основании Единого ресурса сведений о населении. Такие данные содержатся в проекте общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста (копия документа имеется в распоряжении РИА «Новый День»).

План состоит из четырех крупных разделов, включающих меры по восстановлению экономики, занятости и доходов населения, изменения в нормативном правовом регулировании и поддержку субъектов РФ.

В числе мер по восстановлению экономики и доходов населения Минэк указывает на уже принятые по поручению президента РФ Владимира Путина выплаты на детей, повышение в два раза минимального размера пособия по уходу за первым ребенком, автоматическое продление соцвыплат и льгот, упрощенную процедуру оформления и оплаты больничных для тех, кто оказался «на карантине», кредитные каникулы для потерявших 30% и более своего дохода.

Кроме того, в документе оговаривается «повышение адресности социальных выплат, в том числе расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки нуждаемости с использованиям данных государственной информационной системы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении. На втором и третьем этапах (с четвертого квартала 2020 по конец 2021 года) Минэк предлагает расширить механизм оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В числе мер поддержки занятости и развития рынка труда в проекте указано досрочное назначение пенсии безработным россиянам, которым органы службы занятости не смогли подыскать вакансии. Право на это до декабря 2020 года могут получить граждане, потерявшие работу из-за сокращения штата или ликвидации предприятия, которым до законного выхода на пенсию осталось не более трех лет.

К концу года в России могут появиться онлайн-программы переобучения потерявших работу жителей страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.05.20

Совет Федерации назначил нового заместителя генпрокурора. / Над YouTube нависла угроза полной блокировки в России. / Голосование по Конституции и парад Победы могут пройти в один день. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»