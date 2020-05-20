Ипотечный рынок в Москве замер: число договоров за месяц cнизилось на 75%

Рынок ипотеки в Москве за месяц снизился на 75%. Согласно данным ежемесячного отчета столичного управления Росреестра, число ипотечных договоров составило 2 624 – это на три четверти меньше, чем в марте этого года.

По данным ведомства, разница к апрелю прошлого года составила -69% – в 2019 года было зарегистрировано 8 560 ипотечных договоров. В то же время в квартальном годовом выражении падение пока не так заметно. С начала года зарегистрировано 27 488 договоров жилищного кредитования – в 2019 году цифра составила 28,9 тысяч.

Как пояснил глава столичного Росреестра Игорь Майданов, квартальная разница оказалась не очень большой за счет роста кредитования в первые месяцы года.

«Статистика за 4 месяца практически не просела по отношению к прошлому году (-5%), и в 1,2 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года», – отметил он.

Как отметил Майданов, сейчас отрасли надеются, что тотального обвала удастся избежать за счет льготной ипотеки под 6,5%. «Ожидается, что данная мера позволит стабилизировать со временем все процессы ипотечного кредитования», – уточнил глава Росреестра.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.05.20

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