«Предписания невыполнимы»: сенатор раскритиковал условия для работы строек и авиаперевозчиков

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский на заседании Совета Федерации раскритиковал новые нормативы работы строительных компаний и авиаперевозчиков. По его словам, чиновники страхуют собственную безопасность, и выставляют нереальные для исполнения условия. В ответ спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко обратила внимание, что в России сейчас «полстраны вирусологов», и предложила «считаться с мнением специалистов».

Как считает Лисовский, новые санитарно-эпидемиологические нормативы работы строек зачастую невыполнимы. Сенатор подчеркнул, что в условиях кризиса «от нашей бюрократии, от чиновников требуются реальные поступки, и не в целях сохранения собственных должностей, а ради нашей страны, наших людей». «К сожалению, формы восстановления работы предприятий и те меры, которые обязаны соблюдать руководители предприятий, невыполнимы. То есть формально мы вроде бы открываем предприятия, а фактически они будут стоять», – заявил он.

Лисовский привел в пример обычную стройку, которая «является двигателем экономики любой страны». Условием работы стройплощадок является замена масок у рабочих каждые два часа. «Представляете, прораб кричит каменщику: «Петрович, спускайся, у тебя два часа прошло, пора маску менять!» Будет он это делать? Не будет. Это формальный подход. Тогда зачем это вообще писать?» – отметил Лисовский.

По его словам, обязательное присутствие врача на каждой стройке обеспечить также нереально. «Такими мерами чиновники защищают себя, а не экономику и людей», – сказал сенатор.

Излишними, на взгляд Лисовского, выглядят и условия работы авиаперевозчиков. «Авиационный транспорт самый безопасный, воздух подается из-под двигателей 230 градусов, любой вирус уничтожается, на всех современных самолетах стоят фильтры, – отметил он. – Нет, опять требуют: стюардессы в памперсах и в комбинезонах, люди должны верхнюю одежду снимать и [убирать] в пакет над собой. Но пока они зашли, ее сняли, они все равно уже к чему-то прикоснулись. Это механизм, который защищает не людей, а чиновников».

Сенатор предложил чиновникам думать о реальных выполнимых нормативах и «доверять людям, которые работают на местах, и заинтересованы в сохранении производства и здоровье сотрудников».

Спикер Совфеда негативно оценила выступление Лисовского. «Я не принимаю этот ваш, извините за сленг, наезд на чиновников, – заявила Матвиенко. – Эти решения принимают не чиновники. Их принимают санитарно-эпидемиологические службы. У нас сейчас полстраны вирусологов и знают, что такое ковид, еще полстраны знает, как лечить коронавирус. Все эти рассуждения, конечно, можно вести, но я бы предпочла считаться с мнением специалистов».

Москва, Татьяна Дорофеева

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