«Очень странное предложение»: сенатор раскритиковал идею Жириновского распустить Совет Федерации

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации сенатор Алексей Пушков объяснил, чем вызвано предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского распустить верхнюю палату парламента. По его мнению, политик просто пытался привлечь к себе внимание и напомнить о себе.

«Вчера в политическое поле было вброшено очень странное предложение, оно прозвучало со стороны лидера ЛДПР Жириновского и состоит в том, что надо обдумать идею ликвидации Совета Федерации», – отметил Пушков.

Пушков напомнил, что еще совсем недавно, в 2014 году, Жириновский предлагал расширить состав СовФеда, и тогда он не высказывал никаких сомнений в нужности верхней палаты парламента. Кроме того, в рамках работы рабочей группы по поправкам в Конституцию такие предложения от лидера ЛДПР тоже не звучали, хотя, как отметил сенатор, именно группа «была тем логичным местом, где рассматривались любые предложения, мы рассмотрели 600 с лишним предложений, в том числе самые радикальные».

Пушков подчеркнул, что необходимость Совета Федерации – бесспорна, поскольку Россия является федеративным государством. «41% стран мира имеют двухпалатные парламенты», – пояснил он, отметив, что позиция СовФеда по основным государственным вопросам, как важнейшего конституционного органа, крайне важна.

Пушков предположил, что Жириновский таким заявлением попытался привлечь к себе внимание, напомнить о себе и «сыграть на настроениях отдельной части общества». «На мой взгляд, такого рода предложения не укрепляют государства и принципы федерализма», – подчеркнул он.

Такие заявления возмутили сенатора Сергея Калашникова, представляющего Брянскую область. Ранее Калашников избирался в Государственную думу от ЛДПР. «Необходимо принять меры, Валентина Ивановна, чтобы политических выступлений, тем более с критикой отдельных партий, в этом зале просто не звучало. Если мы перейдем на выступления с критикой отдельных партий и групп, я думаю, очень веселое зрелище будет представлять наш Совет Федерации, – обратился он к Валентине Матвиенко, и под гул зала предложил «запретить такого рода выступления».

Однако глава верхней палаты парламента эту идею не поддержала. «Коллега Пушков никого не обвинял и не оскорблял, очень корректно выступил в защиту конституционного строя РФ, выступление было абсолютно не политизировано», – подчеркнула Матвиенко.

С предложением сократить штат чиновников в России и упразднить Совет Федерации Жириновский выступил в видеоролике, который был размещен накануне на страницах ЛДПР в соцсетях. «Давайте ликвидируем Совет Федерации. Это ведь калька с британского парламента. В Британии нет конституции, чего мы такую кальку не берем? Давайте у нас не будет Конституции», – предложил лидер российских либерал-демократов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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