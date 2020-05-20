В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса

В России на 14 платформах идет разработка 47 вакцин от коронавируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. По ее словам, сейчас проводятся клинические испытания пяти препаратов, включая разработки отечественных производителей, на госрегистрации находится еще четыре.

«Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», – заявила она.

Голикова также сообщила, что в России на утро 20 мая занято 99 558 коек в инфекционных стационарах и приспособленных для этого помещениях, на аппаратах ИВЛ находится 2 131 пациент. По ее словам, на оказание финансовой помощи субъектам РФ и федеральным клиникам выделено 76 млрд рублей.

На 20 мая проведено более 7,3 млн лабораторных исследований на COVID-19. «Россия по объему тестирования является абсолютным лидером в мире», – уточнила Голикова.

Как сообщал «Новый День», в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.05.20

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