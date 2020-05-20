В Подмосковье 93-летний ветеран живет в вагончике около железнодорожной станции

В Подмосковье 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, которому местные власти отказали в улучшении жилищных условий, живет в вагончике около железнодорожной станции. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По предварительной информации, администрация Одинцовского городского округа отказывает ветерану Василию Гультяеву в обеспечении жильем, мотивируя это тем, что он прописан в двухкомнатной квартире, в которой, по данным СМИ, проживает его сын с женой и тремя детьми. Чиновники также ссылаются на наличие в собственности ветерана аварийного дома во Владимирской области. В результате пенсионеру приходится жить в тяжелых бытовых условиях в вагончике около станции Хлюпино.

В СКР заверили, что сейчас принимаются незамедлительные меры к восстановлению прав ветерана. В ближайшее время будет осуществлен выезд с целью проверки условий проживания. В ведомстве также уточнили, что будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц местной администрации.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.05.20

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